Post setzt bei Rekrutierung auf KI und Whatsapp

Die Post geht neue Wege rund um das Thema Rekrutierung. Wie der gelbe Riese mitteilt, wird neu bei bestimmten Stellen auf Bewerbungen via Whatsapp gesetzt, um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen. Dabei soll ein automatisiertes Frage-Antwort-Tool die wichtigsten Dinge beim Bewerber erfragen, die in einem üblichen Bewerbungsprozess ebenfalls thematisiert würden – "nur niederschwelliger, einfacher und schneller", so die Post, und fügt an: "Der Vorteil für Bewerbende ist augenfällig. Statt dem normalen Prozedere mit CV, Motivationsschreiben und Co. reicht etwa eine Sprachnachricht aus, in der die Motivation dargelegt wird." Dank einem integrierten Übersetzungstool können Interessenten ihre Bewerbung ausserdem in ihrer Muttersprache ausfüllen.Man erhoffe sich durch die Neuerung, die Schwelle für den Bewerbungsprozess so niedrig wie möglich zu halten, erklärt die Post, und so dem Arbeitskräftemangel aktiv zu begegnen. Tests hätten gezeigt, dass Menschen, die nicht so viel vor einem Computer sitzen, die Möglichkeit sehr schätzen, sich über Whatsapp zu bewerben. Der Weg über Whatsapp wird ab Juli 2024 vor allem bei der Rekrutierung in der Zustellung von Briefen und Paketen im Einsatz sein.