Interview: Wolfgang Eger, CIO der Schweizerischen Post

Wolfgang Eger ist der CIO der Schweizerischen Post und hat damit rund 1400 IT-Fachkräfte in einem enorm heterogenen Umfeld unter sich. Im Gespräch gibt Eger Einblicke in die IT-Strategie des gelben Riesen und nicht zuletzt auch in die Überlegungen und Massnahmen, die man sich zum herausfordernden Fachkräftemangel macht. Dabei hat der CIO eine ganz eigene Herangehensweise gefunden und setzt sich intensiv mit seinen jüngsten Angestellten und deren Bedürfnissen auseinander, um nicht nur jetzt, sondern eben auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.Wie er für seine Mitarbeiter ein zeitgemässes Arbeitsumfeld bietet, wie sich die Digitalisierung auf das Geschäftsmodell der Post auswirkt, was das für die IT heisst und wo man in der Schweiz am besten Fachkräfte findet, erfährt man im CIO-Interview.Das Gespräch kann an dieser Stelle online gelesen werden oder in der aktuellsten Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenloses Probeabo bestellen! (win)