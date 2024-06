122 GB Daten neu auf Have I Been Pwned

Die Plattform Have I Been Pwned, auf der man prüfen kann, ob die eigenen Zugangsdaten bereits in einem Datenleck aufgetaucht sind, ist um 122 GB Daten reicher. Wie die Betreiber der Site schreiben , hat ein Sicherheitsforscher Have I Been Pwned diese Menge an Daten zukommen lassen, die von Tausenden von Telegram-Kanälen stammen sollen. Die Rede ist von insgesamt 1700 Files mit 2 Milliarden Zeilen und 361 Millionen eindeutigen E-Mail-Adressen, die so zusammengekommen sind. In den Datensätzen seien auch Passwörter und in zahlreichen Fällen auch die Website, zu denen die Zugangsdaten gehören – die Rede ist hier von sogenannten Combolisten.Die Daten sollen laut den Betreibern aus verschiedenen Datenlecks stammen, zum Teil auch durch die Info Stealer Malware abgegriffen worden sein. Es könnte sich somit lohnen, seine Zugangsdaten wieder einmal auf Have I Been Pwned zu prüfen. (mw)