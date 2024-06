Apple könnte Apple-TV-App für Android bringen

Apples Streaming-Dienst Apple TV+ steht naturgemäss auf sämtlichen Apple-Plattformen in Form einer App zur Verfügung. An Android-basierten Geräten kommen bisher aber nur TV-Geräte von Sony mit Android sowie weitere Android-basierte Smart TVs in diesen Genuss. Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets mussten sich mit dem Zugang via Web-Browser oder einer Progressive Web App begnügen. Eine Stellenanzeige von Apple lässt diesbezüglich nun aufhorchen. Der iPhone-Hersteller sucht damit einen Android Software Engineer für die Apple TV App, um "an der Entwicklung einer Anwendung mitzuwirken, die von Millionen von Menschen genutzt wird, um Fernsehen und Sport zu sehen und zu entdecken." Weiter heisst es, das Apple TV App Team sei "verantwortlich für die Bereitstellung innovativer TV- und Sportfunktionen und Verwaltung der App auf den Plattformen iOS, iPadOS, tvOS, visionOS, macOS, Windows und Android".Das lässt hoffen, dass Apple eine generische Apple TV App für Android plant, die nicht nur auf Smart TVs läuft. Die Entlohnung für den Job kann sich durchaus sehen lassen, sie soll bei 40 Wochenstunden zwischen 131'500 und 243'300 US-Dollar pro Jahr liegen, Standort ist San Diego. (ubi)