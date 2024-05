Motorola lanciert drei neue Moto-G-Smartphones

Die Lenovo-Tochter Motorola hat die Verfügbarkeit von drei neuen Smartphones der Moto-G-Familie angekündigt. Sie sollen die gesamte Bandbreite der Nutzerbedürfnisse abdecken, so Motorola . Das hochwertigste Modell ist das Moto G34 5G für nur rund 170 Franken. Für Budgetsensible ist das Moto G24 gedacht und als Einsteigermodell gibt es das Moto G04s für nur rund 120 Franken.Das hochwertigste Smartphone aus dem Hause Motorola ist das Moto G34. Es handelt sich um ein 5G-Gerät mit 6,5-Zoll-Display (16,59 cm), einer Auflösung von 1600 x 720 Pixel (269 ppi) und einer Bildwiederholfrequenz von 120 HZ. Das Gerät verfügt über einen 2,2 GHz-Prozessor und einen 5000-mAh-Akku für lange Nutzungsdauer. Grosszügige Stereolautsprecher geben den Sound in alle Richtungen wieder und das Klangerlebnis ist laut Hersteller Dolby Atmos abgestimmt. Das Moto G34 ist mit Turbo Power-Ladefunktionen ausgestattet, was schnelles Laden in nur wenigen Minuten ermöglicht.Kamerseitig ist das Handy mit einem 50-MP-Quad-Pixel-Sensor ausgestattet, der gute Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefern soll. Mit einer speziellen Macro-Vision-Kamera kann man nach Herstellerangaben selbst kleinste Details einfangen. Eine 16-MP-Frontkamera mit Ultra-Pixel-Technologie soll für lebendige Selfies sorgen. Mittels KI und Face Retouch werden Fotos automatisch verbessert. Das Moto G34 wird werkseitig mit Android 14 ausgeliefert. Für Stilbewusste gibt es eine Sonderedition mit veganem Leder.Das Moto G34 5G ist ab Ende Juni 2024 in der Farbe Charcoal Black erhältlich und kostet rund 170 Franken (UVP).Das Moto G24 kommt im schlanken Design und verfügt über ein stromlinienförmiges Kameragehäuse. Motorola spricht von einem besonders hellen 6,56-Zoll-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Für guten Sound sorgen Sterolautsprecher plus Dolby Atmos. Auf der Seite ist ein Fingerabdruckleser angebracht und das Gerät ist wasserabweisend. Auch das Moto G24 enthält einen 50-MP-Sensor mit Quad-Pixel-Technologie und die Makro-Vision-Kamera. Letztere erfasst exakte Details aus einer Entfernung von bis zu vier Zentimetern. Eine 8-MP-Frontkamera mit Face-Retouch-Funktion soll für bessere Selfies sorgen, die Funktion Auto Night Vision für bessere Nachtaufnahmen.Das Motorola Moto G24 ist ab sofort in der Farbe Matte Charcoal verfügbar und kostet rund 150 Franken (UVP).Das Moto G04s kommt mit einem hellen 6,6-Zoll-90-Hz-Display und verfügt über Dolby-Atmos-Sound. Auch das Einsteigermodell verfügt über einen starken 5000-mAh-Akku und Entsperrfunktion per Biometrie (Gesichtserkennung). Dank Corning Gorilla Glass 3 und wasserabweisendem Design ist es vor Wasser oder Stürzen geschützt. Es verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher mit RAM-Boost für flüssigeres Multitastking.Das Moto G04s ist ab Ende Juni in der Farbe Concord Black und einen Preis von rund 120 Franken (UVP) erhältlich. (cma)