Motorola lanciert Edge-Smartphones mit KI

Motorola erweitert sein Smartphone-Portfolio um drei neue Geräte der Edge-50-Famile: Das Edge 50 Ultra, das Edge 50 Pro und das Edge 50 Fusion. Das Vorzeigemodell davon ist das Edge 50 Ultra, welches "in den kommenden Wochen" für 1000 Franken erscheint. Es basiert auf der Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform, kommt mit 12 oder 16 GB RAM sowie 512 GB oder 1 TB Speicher. Das Display misst 6,7 Zoll und löst mit 2712 x 1220 Pixeln auf, bietet eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und ist bis 2500 Nits hell. Kameraseitig kommen zwei 50-MP-Sensoren (Haupt- und Ultraweitwinkellinse) sowie eine 64-MP-Telephotolinse und eine Front-Kamera mit 50 MP zum Einsatz. Unterstützt wird unter anderem WiFi 7, und der 4500-mAh-Akku kann mit bis zu 125 Watt via Kabel oder 50 Watt kabellos geladen werden.Für 700 Franken und ab sofort verkauft wird das Motorola Edge 50 Pro. Es baut auf der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform und kommt mit 12 GB RAM und 512 GB Storage-Speicher. Das Display ist bezüglich Specs ähnlich wie bei der Ultra-Ausführung (6,7 Zoll, 2712 x 1220 Pixel, Bildwiederholfrequenz von 144 Hz), ist allerdings "nur" bis 2000 Nits hell. Auch beim Edge Pro kommen drei Kameras zum Einsatz, eine Hauptkamera mit 50 MP sowie eine Ultraweitwinkel- mit 13 MP und eine Telephotokamera mit 10 MP. WiFi 7 sucht man hier vergebens, dafür wird der 4500-mAh-Akku ebenfalls mit bis zu 125 Watt via Kabel oder 50 Watt kabellos geladen.