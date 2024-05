Microsoft zieht VBScript langsam aber sicher den Stecker

Microsoft will sich von der veralteten Scriptsprache VBScript verabschieden. Bereits vergangenen Herbst tauchte die VBScript-Unterstützung in der Liste der veralteten Windows-Features auf ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt erklärt der Softwareriese im Windows IT Pro Blog , man ersetze VBScript durch fortschrittlichere Alternativen wie Javascript oder Powershell.Dazu hat Microsoft bekanntgegeben, in welchen Etappen das Feature ausser Betrieb gesetzt werden soll. Der Fahrplan sieht vor, dass VBScript in der auf Herbst erwarteten Winodws-11-Version 24H2 nach wie vor verfügbar sein wird und als Feature on Demand angeboten wird. Ab 2027 soll das Feature dann standardmässig deaktiviert sein, soll sich im Bedarfsfall aber dennoch optional nachinstallieren lassen. In einer dritten Phase, die zeitlich noch nicht definiert ist, wird VBScript dann definitiv aus Windows entfernt werden, womit auch alle benötigten DLLs nicht mehr bereitgestellt werden.Microsoft empfiehlt Entwicklern aktuell auf PowerShell oder Javascript zu migrieren und stellt eine Anleitung zur Verfügung, um VBScripts in PowerShell zu konvertieren. (rd)