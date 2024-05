Migros streicht Elektroniksortiment zusammen

Anfang Jahr wurde bekannt , dass die Migros auf ihr Kerngeschäft fokussieren will, was unter anderem den Verkauf von Melectronis zur Folge hat. Nun hat die Migros über die neue Organisation informiert und dabei auch angekündigt, dass es zu einem Abbau von 150 Vollzeitstellen kommt. Der Abbau der Stellen erfolge am Standort Limmatplatz in Zürich, erklärt das Unternehmen. Welche Jobs genau betroffen sind, schreibt die Migros nicht.Dafür kommuniziert der orange Riese Änderungen im Sortiment, welche im Zusammenhang mit dem Abstossen von Melectronics stehen. "Mit dem geplanten Verkauf von Melectronics kommt es auch zu Veränderungen in rund 50 grösseren Supermarkt-Filialen der Migros", schreibt das Unternehmen. An diesen Standorten würden die integrierten Verkaufsflächen von Melectronics auf ein Basissortiment an Elektronikartikeln reduziert. Künftig wird es dort also lediglich eine Auswahl an Alltagsprodukten zu kaufen geben – namentlich ein Sortiment für die Körper- und Zahnpflege, Küchengeräte und Kaffeemaschinen, Reinigungsgeräte sowie Uhren, Batterien, Druckerpatronen und Datenträger. (mw)