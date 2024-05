Excel bekommt neue Regex-Befehle

Excel bekommt neue Versionen der beliebten Regex-Funktion (Regular Expressions). Mit den drei neuen Funktionen REGEXTEST, REGEXECTRACT und REGEXREPLACE sollen Excel-Nutzern neue Möglichkeiten zum Text-Parsing (Syntaxanalyse) bekommen, wie einem Microsoft-Blog zu entnehmen ist . Die drei Funktionen finden sich in der aktuellen Insider-Version von Excel. Regex-Befehle werden meist fürs Text-Parsing genutzt oder um bestimmte Strings in Spreadsheets zu finden.Mit REGEXTEST können Werte in einer Tabelle auf bestimmte Pattern geprüft werden, das Ergebnis wird in der Zelle mit dem Test-Befehl dann als TRUE oder FALSE ausgegeben. Die Syntax ist dafür ist: REGEXTEST(text, pattern, [case_sensitivity]).REGEXEXTRACT extrahiert derweil bestimmte Patterns aus angewählten Zellen. Dafür kann ein Return Mode ausgewählt werden, anhand diesem dann verschiedene Elemente (bspw. der erste Treffer) in separate Zellen extrahiert werden können. Die Syntax ist wie folgt: REGEXEXTRACT(text, pattern, [return_mode], [case_sensitivity]).