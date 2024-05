Google Chrome ermöglicht Freigabe von Tab-Gruppen und Einladen von Personen

In Google Chrome ist das Teilen von Tab-Gruppen für Android laut Berichten aus der Insider-Community bereits verfügbar, nun kommt die Funktion offenbar auf den Desktop, wie "MSpoweruser" berichtet Entdeckt hat die Funktion der X-Nutzer Leopeva64. Er schreibt : "Es sieht so aus, als ob die Option zur Freigabe von Registerkartengruppen (Einladen von Personen) auch in der Desktop-Version verfügbar sein wird." Chrome-Nutzerinnen und -nutzer können sich also darauf freuen, bald beliebig viele Tabs zu gruppieren und dann über eine Schaltfläche wie "Personen einladen" klicken. Diese können dann einen Blick darauf werfen und die Tabgruppen allenfalls bearbeiten. Das Feature ähnelt der Möglichkeit, einzelne Registerkarten zu teilen. Weitere Funktionen wie KI-gesteuerte Optionen sollen noch in diesem Jahr ausgerollt werden. (cma)