Google bringt kostenpflichtigen Chrome-Browser

Mit Chrome Enterprise Premium hat Google diese Woche anlässlich der Konferenz Google Cloud Next eine neue Version des Chrome-Webbrowsers vorgestellt, die speziell für den Unternehmenseinsatz zugeschnitten ist. Die neue Chrome-Variante basiert auf dem seit längerem bis anhin kostenlos verfügbaren Browser Chrome Enterprise, der nun in Chrome Enterprise Core umbenannt worden ist.Wir die Macher in einem Blog Post erläutern, soll der neue Browser-Version speziell der Endpoint Security auf Browser-Ebene Rechnung tragen. So lassen sich beim neuen Premium-Browser Unternehmensrichtlinien durchsetzen, Updates und Erweiterungen verwalten und es werden Protokolle wie RDP, SCP oder SSH unterstützt. Dazu werden Ereignisberichte und forensische Funktionen bereitgestellt, die sich in Google-Lösungen aber auch in Produkte von Drittanbietern integrieren lassen. Dazu unterstützt der Browser kontextabhängige Zugriffskontrollen, etwa um kontinuierliche Zero-Trust-Zugriffe durchzusetzen. Daneben unterstützt Chrome Enterprise Premium auch alle Features von Chrome Enterprise Core wie Cloud-Verwaltung, Erweiterungsverwaltung, Verwaltbarkeit durch Drittanbieter-Lösungen oder Malware- und Phishing-Schutz.Die erweiterten Sicherheitsfunktionen in Chrome Enterprise Core stellt Google allerdings nicht kostenlos zur Verfügung. Wer davon Gebrauch machen will bezahlt für die Nutzung des Premium-Browser monatlich 6 Dollar pro Anwender. (rd)