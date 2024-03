Chrome 123 bietet KI-Funktionen und Benachrichtigungskontrolle

Google hat den populären Webbrowser Chrome auf die Version 123 aktualisiert. Im Zuge des Updates vereinfacht es Google den Nutzern, Push-Benachrichtigungen zu verwalten. Diese lassen sich neu mit einem Klick ein- oder ausschalten, wenn man sich auf der entsprechenden Website aufhält. Vorhin konnte man Benachrichtigungen ausschliesslich im Optionsmenü anpassen. Ferner sind die KI-Funktionen für einen besseren Schreibstil (mit Gemini im Hintergrund) nun standardmässig aktiviert – allerdings nur in den USA, da das Feature vorerst ohnehin nur die englische Sprache unterstützt.Darüber hinaus erleichtert Google das plattformübergreifende Surfen. Browser-Sitzungen können nun auch auf dem Desktop-Browser übernommen werden, wenn man sich auf einem neuen Gerät mit seinem Account einloggt. Zu guter Letzt hat Google 12 Sicherheitslücken eliminiert, wovon eine mit dem Risikofaktor "hoch" kategorisiert war. Das Update wird zeitnah durch Google ausgerollt.Der Download der aktuellsten Version von Chrome findet sich wie immer in der gut sortierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (dok)