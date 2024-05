Red Hat Enterprise Linux 9.4 fokussiert auf Cloud-Support

Red Hat hat Version 9.4 seiner Linux-Distribution Red Hat Enterprise Linux (RHEL) veröffentlicht. Der neue Release bringe "neue und erweiterte Funktionen zur besseren Verwaltung der Komplexität der Hybrid-Cloud in einer zunehmend KI-zentrierten Welt", kündigt der Hersteller an. Red Hat weist ebenfalls speziell auf RHEL for ARM hin, das "Ihnen die Flexibilität verschafft, kritische Anwendungen und Dienste auf der optimalen Prozessorarchitektur für jeden Workload einzusetzen."Beim Rollout neuer und der Verwaltung bestehender Systeme unterstützt der erneuerte Image Builder die Sicherheit und Compliance, indem er FIPS-konforme Images von RHEL for Edge generieren kann. Auch bei RHEL for Containers will Red Hat die Sicherheit und Administration deutlich verbessert haben, etwa durch den Einsatz von Podman 4.9 und den Ersatz von BoltDB durch SQLite. Erweiterungen hat ferner das Identity Management erfahren, dies in Richtung Support für externe Identity Provider mit OAuth2-Authentifizierung von Geräten.Die kompletten Details zur neuen RHEL-Version 9.4 finden sich in den Release Notes . Informationen zu den Cloud-Fähigkeiten hat Gil Cattelin in einem Blogbeitrag festgehalten. (ubi)