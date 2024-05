Google plant Audio-Emojis für Telefon-App

Kein verspäteter 1. April-Scherz: Google plant "9to5google" zufolge , sogenannte Audio-Emojis in die Telefon-App von Android-Smartphones zu implementieren. Darunter versteht der Tech-Konzern vorgefertigte Klang-Effekte, die man als User während eines Telefonats auf Knopfdruck abspielen lassen kann. Gestartet wird mit folgenden sechs Audio-Emojis: Applaus, Lachen, Party, Weinen, Furzen, Trommelwirbel. In der Betaversion mit der Versionsnummer 128 sind die Emojis bereits zum Testen verfügbar, aufgerufen werden können sie über das reguläre Interface während eines Telefonats. Google selber beschreibt die Neuerung mit folgenden Worten: "Drücken Sie Emotionen und Stimmungen mit Klängen wie Applaus, Lachen, trauriger Posaune und mehr mit klickbaren Emoji aus, während Sie sich in einem Anruf befinden."Wie es scheint, sind die Audio-Emojis jedoch nicht ohne Limit abspielbar. Google sieht eine Pause vor, bis das nächste Audio-Emoji abgespielt werden kann. Es ist jedoch auch möglich, die klangvollen Emojis über die Einstellungen der Telefon-App zu deaktivieren. Noch ist aber unklar, ob das nur das Versenden oder auch das Empfangen ebendieser ausschliesst. Ob weitere Audio-Emojis folgen, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.Google ist nicht die einzige Tech-Firma, die Gefallen am Generieren von digitalen Geräuschen gefunden hat. Auch der Autohersteller Tesla bietet über das Infotainmentsystem die Möglichkeit, jemandem ein virtuelles Furzkissen auf den Sitz zu legen, das erklingt, sobald eine Person Platz genommen hat. (dok)