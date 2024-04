Gobugfree verbindet Unternehmen und ethische Hacker

Gobugfree nimmt ein kostenloses Vulnerability Disclosure Program (VDP) in sein Portfolio auf. Damit ermöglicht das Unternehmen einen strukturierten Prozess, der es ethischen Hackern ermöglicht, Sicherheitslücken verantwortungsbewusst zu melden, ohne sich dabei strafbar zu machen. Kunden profitieren von einem klaren und rechtlich abgesicherten Rahmen für die Meldung von Sicherheitslücken. Die Teilnehme am VDP ist für Unternehmen jeglicher Grösse kostenfrei, gegen Aufpreis bietet Gobugfree die Dienstleistung an, bei der Schliessung der gemeldeten Lücken zu unterstützen.Gobugfree bezeichnet das Programm als direkte Kommunikationsmöglichkeit zwischen Unternehmen und ethischen Hackern. Diese Transparenz und die rechtliche Sicherheit seien entscheidend, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen, dass Meldungen ohne Angst vor rechtlichen Konsequenzen erfolgen können, erklärt Marcel Eyer, Co-CEO von Gobugfree . Zudem stünde das Programm im Einklang mit den Empfehlungen des Bundes zur Förderung von Ethical Hacking, welches Ethical Hacking als wesentlichen Bestandteil des Cyber-Sicherheitsökosystems anerkennt. (dok)