Google verschiebt Privacy Sandbox

Eigentlich hätten Third-Party-Cookies bereits seit geraumer Zeit aus Google's Browser Chrome verschwunden sein sollen. Der ursprüngliche Termin war auf 2022 gesetzt, wurde dann auf 2023 und später auf dieses Jahr verschoben. Und nun steht eine weitere Verschiebung auf der Agenda.Wie Google auf seinem Privacy-Sandbox-Blog ausführt , wird das Support-Ende für Third-Party-Cookies in Chrome nicht wie geplant im zweiten Halbjahr 2024 kommen. Vielmehr soll das Ende nun für 2025 auf der Agenda stehen, wie Google schreibt. Gründe nennt der Konzern aktuell noch keine, diese sollen in Kürze zusammen mit einem Bericht gemeinsam mit der britischen CMA (Competition and Markets Authority) nachgereicht werden. (mw)