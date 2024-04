Ecosia kommt mit eigenem Browser

Ecosia, Anbieter einer auf Nachhaltigkeit fokussierten Suchmaschine nach dem Prinzip "Bäume pflanzen mit Suchanfragen", bringt einen eigenen, ebenfalls nachhaltigen Browser auf den Markt . Der Ecosia-Browser, laut einem Blogpost des Berliner Social-Business-Unternehmens "der grünste Browser der Welt", basiert auf Open-Source-Technologien – konkret auf der Chromium-Engine – und soll nach dem Motto "Klimaschutz sollte für alle einfach zugänglich sein" grüne Features bieten. So verspricht Ecosia, man produziere jeden Tag, an dem man mit dem Browser surfe, 25 Wattstunden erneuerbare Energie. Die Ecosia-Suche samt Rating von Klimaversprechen von Unternehmen, Sponsored Links zu nachhaltigen Online-Shops sowie ein KI-Chat sind im Browser integriert.Der Browser sei auf Geschwindigkeit optimiert und lade Seiten dank integriertem Adblocker bis dreimal schneller als gängige Alternativen. Integriert ist auch ein Tracking-Schutz. Darüber hinaus lässt sich das Erscheinungsbild komplett anpassen, und als Hintergrundbilder steht eine Auswahl an Fotos von Wiederbewaldungsprojekten von Ecosia bereit. (ubi)