Definitives Ende für den Z80 kommt

Der Hersteller Zilog zieht seinem Prozessor Z80, der als binärkompatible Alternative zu Intels 8-Bit-Prozessor 8080 entwickelt wurde und seit sage und schreibe 48 Jahren erhältlich ist, jetzt endgültig den Stecker. Der Chip soll nur noch einige Monate lieferbar sein – Zilog wickelt noch die letzten Last-Time-Buy-Bestellungen ab, die bis 14. Juni 2024 möglich sind, und stellt danach keine neuen Z80 mehr her. Dies ist einem X-Post von User iyatemu zu entnehmen.Mit ein Grund für das Ende der Z80-Ära ist, dass der genutzte Chip-Produzent die Fertigungslinie für den Z80 nicht weiter betreiben will. Der Prozessor hat eine vielseitige Geschichte hinter sich. Er kam etwa in verschiedenen Arcade-Spielmaschinen und in Game-Konsolen wie Segas Master System zum Einsatz, aber auch in Synthesizern, für militärische Anwendungen und nicht zuletzt in einer Vielzahl von Taschenrechnern. Der Z80 war auch das Herz des Homecomputers ZX Spectrum von Sinclair. Darüber hinaus wurde der Z80 immer wieder von anderen Firmen nachgebaut. In letzter Zeit beschränkte sich der Einsatz des Chip-Methusalems jedoch primär auf das Embedded-Devices-Segment. (ubi)