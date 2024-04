Metaverse-Vorreiter Schweiz: Swiss Metaverse Association veröffentlicht Positionspapier

Die Swiss Metaverse Association , eine Public Private Partnership mit heute knapp 80 Mitgliedern, hat ein Positionspapier zu Regulierungen im Metaverse veröffentlicht. Das Dokument mit dem Titel "Creating Certainty in the Metaverse" richtet sich an politische Entscheidungsträger und die Regulierungsbehörden und beinhaltet vier konkrete Handlungsempfehlungen für die Regulierung des Metaverse in der Schweiz.Zwar wurde es mit dem aktuellen KI-Hype etwas ruhiger um das Thema Metaverse, die Association betont jedoch, dass die jüngsten Entwicklungen in KI, Web3 und VR auch auf die Entwicklung des Metaverse positive Auswirkungen hätten und dieses damit wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Denn die Schweiz, so die Swiss Metaverse Association , solle sich "als einer der aufstrebenden, weltweit führenden Standorte für Geschäfte rund um das Metaverse positionieren".Das Positionspapier behandelt unter anderem potenzielle Grundsätze, die für einen schweizerischen Rechts- und Ordnungsrahmen notwendig sind sowie bestehende und potenzielle Ansätze für Regulierungen innerhalb des Bereiches Metaverse. Auch gibt es einen Ausblick für die kommenden Jahre auf die wichtigsten regulatorischen Schwerpunkte. Aufgelistet werden dabei etwa digitale Interaktionen, Datenschutz, Arbeitsrecht und intellektuelles Eigentum.