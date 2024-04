Steg Electronics für Abverkauf von Liquidationsware wieder online

Schnäppchenjäger aufgepasst: Auf der Website www.steg-liquidation.ch werden seit Kurzem Artikel, die aus dem Konkurs der PCP.com-Gruppe (u.a. Steg Electronics, Techmania) hervorgegangen sind, feilgeboten. Hinter der Website respektive dem Angebot steht das Unternehmen Wemalo, das im Dezember 2023 gegründet wurde und hinter dem Ex-Mitarbeitende von Steg Electronics rund um den ehemaligen Geschäftsführer Marcel Weber stecken. Sie haben die Lagerbestände mit Hilfe von privaten Investoren Ende letzten Jahres aufgekauft, nachdem sich der Verkauf des Lagers durch den Konkursverwalter aufgrund mangelnden Interesses als "schwierig und zeitintensiv herausstellte", wie Marcel Weber auf Anfrage von "Swiss IT Reseller" erklärt. "So ist die Idee entstanden, selbst ein Angebot für den Erwerb der Aktiven abzugeben", sagt Marcel Weber. Man habe dann das höchste Angebot eingereicht und einen erfolgreichen Abschluss erzielen können.Nach der Zusage sei es schnell gegangen, erzählt Marcel Weber weiter. " Es wurden die Wemalo AG gegründet, alle Geschäftsgrundlagen geschaffen, Räumlichkeiten gemietet und eine neue Warenwirtschafts-Lösung in Betrieb genommen." Zudem habe man für den Abverkauf der Lagerbestände eine neue Onlineplattform entwickelt, die nun unter www.steg-liquidation.ch online ist. Dort hätten Kunden nun die Möglichkeit, selbst ein gutes Schnäppchen zu machen. "Alle Artikel im Onlineshop sind ab Lager lieferbar und besitzen die volle Gewährleistungspflicht und Herstellergarantie", verspricht Marcel Weber.