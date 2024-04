BSI und Red Hat warnen vor Backdoor in XZ-Tools für Linux

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI warnt in einer offiziellen Cybersicherheitswarnung vor einer "kritischen Hintertür" in den "XZ Utils"-Tools für Linux, welche von den meisten Linux-Distributoren verwendet werden. Die Hintertür soll es Angreifern mit einem bestimmten privaten Schlüssel ermöglichen, aus der Ferne auf anfällige Systeme und ohne Authentifizierung Schadcode in einen OpenSSH-Server (SSHD) einzuschleusen.Der Open-Source-Anbieter Red Hat , der die XZ-Tools für Linux anbietet, hat bereits am Karfreitag auf seiner Website eine Sicherheitsmeldung veröffentlicht und warnte mit den Worten: "Bitte stellen Sie umgehend die Nutzung aller Fedora Rawhide-Instanzen für berufliche oder private Aktivitäten ein". Fedora Rawhide ist die Entwicklungsdistribution von Fedora Linux.Das BSI fordert Systemadministratoren auf, Gegenmassnahmen zu ergreifen. Die Schwachstelle wurde mit dem höchsten CVSS-Wert (10 von 10) und somit als "kritisch" eingestuft. Die Sicherheitslücke trägt die Kennzeichnung CVE-2024-3094 . Entdeckt wurde die Backdoor vom Software-Ingenieur Andreas Freund, der in den USA für Microsoft arbeitet. Wie Freund auf dieser Website ausführt , sind die Versionen 5.6.0 und 5.6.1 von "XZ Utils" betroffen. (cma)