Swisscom stellt Private Cloud aus dem Kunden-Datacenter bereit

Swisscom hat die Enterprise Service Cloud OnPrem vorgestellt. Im Rahmen des Angebots betreibt der Provider eine Private Cloud im Datacenter des Kunden. Die Hardware befindet sich vor Ort. Im Notfall soll es somit möglich sein, einen autonomen Inselbetrieb zu gewährleisten. Die IT-Komponenten laufen dabei auch ohne Konnektivität zum Anbieter. Das soll sich vor allem für kritische Infrastrukturen in den Bereichen Gesundheit, Verkehr oder Finanzwesen eigenen, damit Applikationen auch in Krisenfällen funktionierten, beispielsweise bei Cyberangriffen oder Naturkatastrophen. Die Enterprise Service Cloud OnPrem ist laut Swisscom aber auch für Kunden gedacht, die ganz grundsätzlich auf Datensouveränität setzen wollen, oder für Anwendungsfälle, die grosse Workloads vor Ort beinhalten, wie zum Beispiel in der Logistik.Die Enterprise Service Cloud OnPrem wird von Swisscom remote oder auf Wunsch mit lokalen Teams beim Kunden betrieben. Gleichzeitig bündelt der Provider das On-Prem-Angebot mit den Funktionen der Enterprise Service Cloud, beispielsweise Infrastruktur-as-a-Service sowie Managed Services. Diese können Kunden über ein Self-Service-Portal konfigurieren und beziehen. Die Lösung lässt sich zudem stufenweise skalieren und mit bestehenden Private Clouds von Swisscom kombinieren.

Darüber hinaus erweitert Swisscom sein Portfolio um die Lösung Cybervault Backup. Diese speichert Backups in einer isolierten Umgebung in den Rechenzentren des Providers. Der Service richtet sich laut Anbieterangaben an Unternehmen, die ihre Backups von kritischen Systemen mit einer zusätzlichen Lösung sichern möchten. Dabei wird eine sogenannte Golden Copy des produktiven Backups erstellt. Diese ist weder veränder- noch löschbar. Die Übertragung findet via Air Gap und damit autonom vom Netzwerk statt.Swisscom verspricht zudem, dass die Backup-Daten mittels Machine Learning mit der Vorgängerversion abgeglichen und somit laufend auf Anomalien überprüft werden. Bei Unregelmässigkeiten informieren die Security-Experten den Kunden über Bedrohungen und geben Handlungsempfehlungen. (sta)