50 Prozent mehr Zero-Days entdeckt als 2022

Auch zeigt die Studie auf, wie es um die Bedrohungen von Android- respektive Google-Produkten gegenüber denen von Apple stehen soll: So habe man 2023 jeweils neun In-the-Wild-Zero-Days für Android und iOS entdeckt. Bei den Browsern zählte man acht Lücken in Chrome und elf in Safari. Und Windows liegt mit 17 In-the-Wild-Zero-Days auf Platz 1, während für MacOS keine Zero-Days gefunden wurden.Den ganzen Bericht gibt’s hier als PDF herunterzuladen. (win)