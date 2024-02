Ungepatchte Systeme sind gefährlicher als Zero-Days

Von den Cyber-Angriffen, die über extern zugängliche Schwachstellen verübt werden, finden die Angreifer nicht selten über eine längst bekannte Sicherheitslücke Zugang zu den Systemen ihrer Opfer. Dies geht aus einer aktuellen Untersuchung des Sicherheitsanbieters Arctic Wolf hervor. Weiter beschäftigt sich der Bericht auch mit den Lösegeldforderungen von Cyberkriminellen, die im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen sind.Der Sicherheitsspezialist teilt die Vorfälle in zwei grosse Kategorien auf: Business E-Mail Compromise (BEC) und die restlichen Nicht-BEC-Vorfälle. 29 Prozent der Nicht-BEC-Angriffe findet über Schwachstellen in von aussen zugänglichen Systemen statt und von diesen handelt es sich beim Einfallstor um eine Schwachstelle, die mindestens seit Monaten und oft genug seit Jahren bekannt ist. Gerade einmal knapp 12 Prozent der Angriffe auf externe Schwachstellen (3,4 Prozent aller Nicht-BEC-Vorfälle) gehen auf Zero-Day Exploits zurück. Arctic Wolf sieht das Problem vor allem in der Überforderung und Überarbeitung der IT-Abteilungen zurück, die Patches auf die lange Bank schieben würden. Auf Platz 1 der ausgenutzten Schwachstellen liegt mit 11 Prozent die MOVEit Transfer SQLi Vulnerability, die alte Exchange-Lücke folgt auf dem geteilten Platz zwei gemeinsam mit ManageEngine RCE (7 Prozent).