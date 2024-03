Mozilla stellt Geolocation-Dienst Mozilla Location Service ein

Die Genauigkeit des Mozilla Location Service ( MLS ) hat stetig abgenommen, schreibt das zuständige Mozilla-Team auf Github . Es gebe keine Pläne, das ursprüngliche Stumbler-Programm abermals zu starten oder die Investitionen in MLS zu erhöhen. Deshalb habe Mozilla entschieden, den Geolocation-Dienst einzustellen. Mozilla Location Service war im Jahr 2013 gestartet. Der Dienst wurde von der Community mit GPS-Daten aus der Open-Source-App MozStumbler gefüttert.Die Einstellung von MLS soll schrittweise erfolgen. Per sofort werden keine neuen API-Zugangsschlüssel mehr vergeben. Ab 10. April 2024 will Mozilla dann die Cell Data Download löschen. Am 31. Juli 2024 wird dann auch das Quellcode-Repository archiviert.Der Quellcode für die MLS-Anwendung Mozilla Ichnaea wird weiterhin unter der Apache-Lizenz 2.0 verfügbar sein. (cma)