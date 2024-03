iOS 17.4 mit wegweisenden Änderungen, nur nicht für die Schweiz

iOS und iPadOS 17.4 stehen bereit und bringen vor allem zwei wegweisende Neuerungen. Besonders wichtig ist zum einen ein breiteres Angebot bei der Wahl des Standard-Browsers anstelle des vorkonfigurierten Safari, und zum anderen die Neueinführung von App Stores von Drittherstellern. Beides erfolgt auf Zwang der EU respektive deren Digital Markets Act (DMA).Letztere Neuerung ebnet den Weg für den Einzug von Dritthersteller-Plattformen auf iPhones und iPads, inklusive dazugehöriger Zahlungsoptionen, die den App Store und damit Apples Anteil am Kuchen umgehen. Wichtig ist jedoch anzumerken: Ausserhalb der EU gelten die Regeln aktuell nicht – damit bleibt auch die Schweiz aussen vor.Für Schweizer Nutzer ändert sich mit dem Minor-Upgrade damit leider nicht so viel, wie in den Nachbarländern. Nennenswerte Neuerungen in Version 17.4 sind neue Emojis oder die Möglichkeit, sich Podcasts live transkribieren zu lassen. Dazu kommt eine Reihe von Bugfixes und Security-Updates. (win)