Windows-11-Bluescreen wegen fehlerhaftem Intel-WLAN-Treiber

Auf gewissen Windows-11-Systemen kommt es zum Absturz mit dem gefürchteten Blue Screen of Death (BSOD). Intel hat nun bestätigt, dass der Fehler wegen seines WLAN-Treibers für WiFi-7-Adapter auftritt und liefert eine gepatchte neue Version aus. Der Intel WLAN Driver 23.30 behebt das Bluescreen-Problem sowie weitere Bugs und verbessert, so die Release Notes , gleichzeitig die Quality of Service (QoS) durch Priorisierung des Internetverkehrs.Eine neue Treiberversion 23.30 gibt es auch für Bluetooth-Adapter von Intel . Der Hersteller will damit die Stabilität insbesondere nach dem Aufwachen aus dem Sleep-Modus sowie die Connectivity für User mit einem zweiten Gaming-Controller wie Dualsense verbessert haben. Die neuen Treiberversionen lassen sich mithilfe des Driver and Support Assistant Tools installieren, das auf der Intel-Website zur Verfügung steht. (ubi)