MWC: Infinix zeigt Smartphone mit E-Ink-Display

Auf dem Mobile World Congress hat die zum chinesischen Hersteller Transsion gehörende Marke Infinix ein Smartphone präsentiert, dessen Neuheit sich auf der Rückseite abspielt. Dort haben die Chinesen nämlich ein E-Ink-Display implementiert, welches die gesamte Rückseite füllt. Damit kann beispielsweise das Design des Smartphones nach den eigenen Vorlieben verändert werden, wie das Titelbild als Beispiel untermalt. Doch die neue Technik ist nicht nur für Spielerei zuständig. Wie der Hersteller schreibt, kann das E-Ink-Display auch Animationen darstellen und somit beispielsweise eingehende Nachrichten visualisieren, wenn das Handy mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch liegt.Ein grosser Vorteil der E-Ink-Displays ist ausserdem, dass sie nur dann Energie benötigen, wenn sie ihren Zustand ändern. Der zusätzliche Stromverbrauch ist somit vernachlässigbar tief. Allerdings sei die Implementierung in ein Smartphone noch nicht marktreif. Gemäss Transsion müssen noch diverse, nicht näher spezifizierte technische Probleme gemeistert werden, ehe man das E-Ink-Display auf der Rückseite in der Serienproduktion herstellen könne. Als Zeithorizont gibt der Hersteller dafür ein bis zwei Jahre an. (dok)