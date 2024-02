Digital-Trust-Studie: Grosse Unterschiede zwischen 'Vorreitern' und 'Nachzüglern'

DigiCert hat seine aktuelle Umfrage "2024 State of Digital Trust Survey" veröffentlicht. Für die Studie wurden 300 Führungskräfte in leitender Funktion befragt.Der Digital-Trust-Lösungs-Anbieter kommt darin zum Schluss, dass Digital-Trust-Strategien von entscheidender Bedeutung sind – allerdings gibt es eine "digitale Kluft" zwischen Vorreitern und Nachzüglern, so Digicert . "Das obere Drittel der Digital-Trust-Vorreiter profitiert von höheren Einnahmen, besseren Digitalinnovationen und gesteigerter Mitarbeiterproduktivität. Diese Gruppe konnte effektiver auf Ausfälle und Zwischenfälle reagieren, die Vorbereitung auf Post-Quantum-Kryptografie war weiter vorangeschritten und Vorteile beim Einsatz von IoT-Technologien schneller realisierbar", so DigiCert im Communiqué.Das untere Drittel in diesen Kategorien schnitt hingegen "deutlich schlechter" ab und die Vorteile digitaler Innovationen hätten weniger genutzt werden können. Bei den führenden Unternehmen sei die Zertifikatausgabe im Regelfall zentral erfolgt, E-Mail-Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechnologien (S/MIME) seien allgemein ebenso eingesetzt worden wie ausgereiftere Verfahren für das Digital Trust Management."Vorreiter" hatten laut Studie klar weniger Probleme mit Kernsystemen (keine Systemausfälle) und keine Probleme mit der Einhaltung von IoT-Vorschriften. Hingegen erwähnte die Hälfte der "Nachzügler", dass es hierbei Schwierigkeiten gibt. Beispielsweise bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften nannte kein einziger "Vorreiter" Probleme – im Vergleich zu 23 Prozent bei den "Nachzüglern".Die globale Studie "State of Digital Trust 2024" wurde im Auftrag von DigiCert vom Marktforschungsunternehmen Eleven Research durchgeführt. Hierfür wurden 300 Führungskräfte und CEOs aus den Geschäftsbereichen IT, Informationssicherheit und DevOps in Firmen mit mindestens 1000 Mitarbeitenden befragt. Die Studienergebnisse sind über diesen Link erhältlich. (cma)