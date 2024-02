G Data Internet Security schneidet bei Antiviren-Softwaretest am besten ab

Die Stiftung Warentest hat in einem grossangelegten Test 19 Antivirenprogramme für Windows und neun Lösungen für MacOS getestet (via " Winfuture " bzw. " Chip "; detaillierte Testergebnisse hinter Paywall). Bei zehn dieser Lösungen handelt es sich um kostenlose Tools, wobei manche davon genauso gut schützen würden wie die kostenpflichtigen Versionen, so die Stiftung Warentest.Als einzige Lösung das Prädikat "sehr gut" erhalten und als Testsieger abgeschnitten hat G Data Internet Security (Bild) mit der Note 1,4. "Der Testsieger hatte als einziger keine Mängel in der Datenschutzerklärung", so die Stiftung Warentest. Als beste Lösung für den Mac hat sich derweil Bitdefender Antivirus for Mac hervorgetan.Im Test als beste kostenlose Schutzlösung für Windows abgeschnitten hat Bitdefender Antivirus Free. Von den kostenlosen Tools für Macs am besten bewertet wurden die Lösungen von AVG (One Essential) und Avast (Antivirus).Eher schlecht bewertet wurde derweil Microsofts in Windows integrierter Schutz Defender. Angeprangert wird unter anderem der Phishing-Schutz, der nur für den hauseigenen Chrome-Browser angeboten wird und entsprechend in Chrome, Firefox und Co. fehlt. Ebenfalls mässig gut abgeschlossen haben soll die Lösung Home (Premium) von Sophos, und auch die Lösung von Kaspersky findet sich am Ende der Rangliste – nicht aber aufgrund der schlechten Leistung, sondern weil das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seit einem Jahr vor der Nutzung einer Lösung des russischen Anbieters warnt. (mw)