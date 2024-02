Ricardo legt 2023 zu, erreicht aber eigenen Rekord nicht

Im vergangenen Jahr boten 545'000 Personen auf dem Schweizer Online-Marktplatz Ricardo insgesamt 13,2 Millionen Artikel an. Das sind umgerechnet 25 neu eingestellte Angebote pro Minute und 5,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Davon gingen insgesamt rund 6,5 Millionen Artikel erfolgreich über die digitale Ladentheke.Die Entwicklung ist positiv, doch das Unternehmen kommt damit nicht an seinen eigenen Rekord von 2021 heran ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damals wurden sieben Millionen Artikel effektiv verkauft. Wie viele Artikel 2021 eingestellt wurden, hatte das Unternehmen im Communiqué damals nicht genannt.Auch bei der Nachfrage sieht es positiv aus: Insgesamt 735'000 Käuferinnen und Käufer (+3%) ersteigerten oder kauften 2023 mindestens einen Artikel, wie eine Jahresanalyse von Ricardo zeigt. Auktionen sind offenbar noch immer recht beliebt: 80 Prozent der im Jahr 2023 verkauften Artikel wurden via Auktion versteigert, der Rest der Transaktionen lief über Fixpreis-Angebote.Für ihr Kauf- und Verkaufserlebnis auf Ricardo verwendeten die Nutzer zu zwei Dritteln die Web-Version und zu einem Drittel die Ricardo-App – doppelt so viele wie im Vorjahr. Insgesamt am häufigsten suchten Ricardo-Nutzer 2023 nach Lego. Ebenfalls zugelegt haben die Secondhand-Bereiche Mode (+16,6%) sowie Möbel (+13,5%). (cma)