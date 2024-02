IT-Experten wünschen sich dringend weniger Monitoring-Tools

Jedes zweite Unternehmen setzt aktuell auf drei bis fünf verschiedene Tools allein für die Überwachung der IT-Infrastruktur. Laut den IT-Teams ist diese Zahl aber viel zu hoch. So wünschen sich 71 Prozent der 92 befragten Systemadministatoren in Europa und Nordamerika einer Untersuchung des Monitoring-Anbieters Checkmk eine Konsolidierung des Werkzeugkastens. Als Hauptgründe nennen sie sich überschneidende Funktionen sowie mangelnde Nutzung und Effizienz. Rund 60 Prozent der Befragten wollen durch die Konsolidierung Kosten sparen, für 80 Prozent ist es jedoch wichtiger, den Wartungsaufwand und damit die eigene Arbeitsbelastung zu reduzieren.Ebenfalls spannend: Rund 81 Prozent der IT-Experten bevorzugen hybride IT-Landschaften, nur ein Prozent setzt hingegen auf eine reine Cloud-Strategie. 17 Prozent bevorzugen wiederum eine lokale IT-Infrastruktur als einzige und zentrale Betriebsform. "Hybride Betriebsmodelle spielen weiterhin eine wichtige strategische Rolle für eine erfolgreiche Digitale Transformation", sagt Checkmk-CEO Jan Justus. "Viele Unternehmen sind jedoch noch nicht in der Lage, eine Reihe von Werkzeugen zu definieren, um Betriebs- und Servicekonsistenz in beiden Welten zu schaffen."