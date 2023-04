Windows LAPS neu mit Azure-Active-Directory-Unterstützung

(Quelle: Microsoft)

13. April 2023 - Microsoft hat Windows LAPS um viele Features und Möglichkeiten ergänzt, welche die Sicherheit von Administratoren-Accounts erhöhen. So funktioniert LAPS neu etwa auch via Azure Active Directory.

Microsoft hat Windows Local Administration Password Solution (LAPS) überarbeitet und um viele neue Funktionen ergänzt. Mit LAPS ist es möglich, dass ein Administratoren-Passwort eines lokalen Accounts verwaltet, regelmässig geändert und in Active Directory gespeichert wird. Neu ist nun der Support von Azure Active Directory in der Cloud, zumindest im Private Preview Mode; die Public Preview wird noch in diesem Quartal folgen. Passwörter können so beispielsweise mittels Microsoft Graph wiederhergestellt werden oder es kann nach jedem Benutzen des Admin-Accounts geändert werden.Fürs klassische Active Directory stehen ebenfalls eine ganze Reihe neuer Funktionen zur Verfügung, unter anderem Passwort-Verschlüsselung, Einblick in die Historie von Passwörtern sowie Änderung von Recovery-Passwörtern. Auch ein neues Powershell-Modul mit vielen neuen Befehlen für einen schnellen Kommandozeilen-Zugang wurde implementiert.Die neuen Funktionen sind für Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, Windows Server 2022, Windows Server Core 2022 sowie Windows Server 2019 verfügbar. Es sind keine zusätzlichen Downloads oder Installationen notwendig. Microsoft empfiehlt, die neuen Funktionen für einen möglichst hohen Sicherheitsstandard zu nutzen. Eine ausführliche Funktionsübersicht sowie eine Dokumentation finden sich in der Microsoft-Community . (adk)