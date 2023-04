Schluss mit erweitertem Support für Sharepoint Server 2013

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Mit dem Ende des erweiterten Supports für Sharepoint Server 2013 empfiehlt Microsoft die Migration auf die Sharepoint-Version in Microsoft 365 oder auf die On-Premises-Variante Sharepoint Subscription Edition.

Mit dem heutigen Patch Tuesday beendet Microsoft den erweiterten Support von Sharepoint Server 2013. Wie den Support-Seiten entnommen werden kann, betrifft die Support-Einstellung neben dem Original Release auch die Service-Pack-1-Variante, die im Februar 2014 veröffentlicht wurde.Der Redmonder Softwareriese hat Sharepoint Server 2013 im Januar 2013 offiziell lanciert und mit Mainstream-Support bis zum 10. April 2018 unterstützt. Auch bei den zwei Nachfolgeversionen Sharepoint Server 2016 und Sharepoint Server 2019 ist die mögliche Einsatzdauer bereits absehbar. Für die 2016er Ausführung hat der Mainstream Support schon am 13. Juli 2021 geendet, während das Ende für den erweiterten Support für den 14. Juli 2026 angekündigt wurde. Zum selben Zeitpunkt wird auch der erweiterte Support für Sharepoint 2019 eingestellt, während der Standard-Support hier im kommenden Januar zu Ende gehen wird.Microsoft empfiehlt allen betroffenen Kunden als Best Practice, auf die Sharepoint-Version in Microsoft 365 zu migrieren. Wer eine On-Premises-Variante vorzieht, dem wird ein Umstieg auf Sharepoint Server Subscription Edition empfohlen. (rd)