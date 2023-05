Microsoft informiert Admins über Windows-Bugs per Mail

5. Mai 2023 - Neu können sich Microsoft-365-Admins über Windows-Bugs per Mail informieren lassen. Der praktische Dienst wird allerdings nur in ausgesuchten Abonnements angeboten.

Microsoft ermöglicht es Administratoren per sofort, sich per Mail über neueste Windows-Probleme und -Bugs informieren zu lassen. Wie der Konzern via Techcommunity mitteilt, handelt es sich dabei um ein von Anwenderseite vielgewünschte Funktion. Die Informationen basieren auf den unter Windows-Releaseintegrität im Admin Center veröffentlichten Meldungen.Hier lässt sich das Feature auch aktivieren, wobei man die Wahl hat, die Alerts auf Statusänderungen, Neue Workarounds oder Problemlösungen einzuschränken. Dazu lässt sich festlegen, über welche Windows-Client- und Server-Versionen man im Detail informiert werden möchte.Die neue Alert-Funktion steht aktuell in den Abos Microsoft 365 Enterprise E3/A3/F3, Microsoft 365 Enterprise E5/A5, Windows 10 Enterprise E3/A3, Windows 10 Enterprise E5/A5, Windows 11 Enterprise E3/A3 sowie Windows 11 Enterprise E5/A5 zur Verfügung. (rd)