FH Graubünden und Inficon schnüren duale Tech-Studiengänge

Die FH Graubünden und Inficon geben im Rahmen einer Kooperation den Start neuer dualer Studiengänge bekannt. Das duale Studium legt den Fokus auf eine praxisnahe Ausbildung sowie die Kombination von Studium und Arbeit. Konkret stehen die Bachelorangebote Artificial Intelligence in Software Engineering, Computational and Data Science, Mobile Robotics und Photonics zur Wahl.Laut der FH können beispielsweise Projekt- und Bachelorarbeiten im Rahmen des Studiums erarbeitet, als Unternehmensprojekte umgesetzt und durch Dozierende der Fachhochschule betreut werden. Ausserdem lassen sich Wahlmodule wiederum durch verifizierte firmeninterne Weiterbildungen abdecken. "Mit dem dualen Studium schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir bilden Nachwuchskräfte praxisnah und akademisch aus. So machen wir uns als Arbeitgeber attraktiv und fördern intern Top-Talente", erklärt Joël Gabathuler, Leiter Productions Engineering bei Inficon. Inficon ist Anbieter unter anderem von Sensortechnologie und Smart Manufacturing/Industry 4.0-Prozesskontrollsoftware.Die ersten Mitarbeitenden von Inficon sollen per Herbstsemester 2024 ihr duales Studium an der FH Graubünden beginnen können. Für die Fachhochschule ist es laut eigenen Angaben die erste Zusammenarbeit dieser Art – weitere Partnerschaften könnten aber folgen. Mit verschiedenen Unternehmen werden laut der FH zurzeit entsprechende Gespräche geführt. (sta)