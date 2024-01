FH Graubünden eröffnet Institut für Data Science und KI

Die FH Graubünden hat das neue Institut "Data Analysis, Artificial Intelligence, Visualization, and Simulation" (DAVIS) in Betrieb genommen. Damit zählt die Fachhochschule neu acht Institute. An der neuen Einrichtung wird ein vierfacher Leistungsauftrag – umfassend aus Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung – erfüllt. Am Institut werden beispielsweise mittels moderner Datenanalyse und KI klimarelevante Simulationen erstellt oder Lawinenauswirkungen simuliert. Zudem erwartet der Kanton Graubünden vom neuen Institut weitere Unterstützung in den Digitalisierungsbestrebungen des Kantons. Hervorgegangen ist das Institut aus dem ehemaligen Zentrum "Data Analysis, Visualization, and Simulation", welches bereits seit 2018 besteht und ebenfalls bereits den Auftrag hatte, die Digitalisierung im Kanton zugunsten der regionalen Wirtschaft, Industrie und dem Tourismus zu fördern.Leiter des neuen Instituts ist Heiko Rölke. Rölke ist seit April 2017 als Dozent für Data Science an der FH Graubünden tätig und übernahm den Aufbau sowie die Forschungsleitung des DAVIS-Zentrums im Jahr 2019. Heute forscht er weiter an digitalen Lösungen am neuen Institut. Rölke sagt, dass durch die neuen Angebote im Bereich Artificial Intelligence in der Weiterbildung und als Studium ein breites Angebot für alle geschaffen werde, die von den neuen technischen Möglichkeiten fasziniert seien.Mehr Informationen zum neuen Institut finden sich hier. (dok)