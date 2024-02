Studie: Unsicherheit bei Schweizer Arbeitnehmenden gross

Eine Umfrage bei Deutschschweizer Arbeitnehmenden in Auftrag von Xing führt ans Licht, dass sich 23 Prozent der Beschäftigten hierzulande eher grosse oder sogar ernsthafte Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen – also mit einer Kündigung im Laufe des Jahres rechnen. Frauen sind tendenziell etwas besorgter als Männer, wie es in der Auswertung der Umfrage heisst. Unter anderem deswegen ist die Wechselbereitschaft mit 57 Prozent anhaltend hoch. Von den besagten 57 Prozent haben 17 Prozent bereits konkrete Schritte für einen Jobwechsel in die Wege geleitet, während der Rest lediglich offen für die Vorstellung ist.Die Erwartungen an einen Job sind dabei unterschiedlich, doch der Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz steht mit 52 Prozent an zweiter Stelle auf der Prioritätenliste, hinter einem höheren Gehalt mit 58 Prozent Zustimmung. Ebenfalls einen hohen Stellenwert haben eine flexible Zeiteinteilung (45 Prozent), eine sinnerfüllende Tätigkeit (45 Prozent) sowie gutes Führungsverhalten (43 Prozent).Trotz der hohen Wechselbereitschaft geben 85 Prozent der Befragten an, mit ihrer gegenwärtigen Arbeitsstelle eher oder sehr zufrieden zu sein. Sandra Bascha, Kommunikationsverantwortliche bei Xing sagt, dass ein langfristig sicherer Arbeitsplatz zu den wichtigsten Kriterien für die Arbeitgeberwahl gehöre. Trotz der grundsätzlich hohen Zufriedenheit im Job sei die Mehrheit gewillt, die derzeitige Stelle aufzugeben, wenn ein besserer Job winke. (dok)