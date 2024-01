Brave-Browser verbessert KI mit Open-Source-LLM Mixtral

Die Macher hinter dem auf Privatsphäre bedachten Webbrowser Brave haben den integrierten KI-Assistenten Leo mit dem Large Language Model Mixtral 8x7B erweitert. Mixtral 8x7B wurde vor rund einem Monat veröffentlicht, ist vollständig Open Source und kommt in Brave nun als Standard-LLM zum Einsatz.Leo vermag, wie die KI-Implementierungen in den Mainstream-Browsern, Inhalte zusammenzufassen, an Konversationen teilzunehmen, Texte zu übersetzen oder Audio- und Videodateien zu transkribieren. Durch die Mixtral-Integration vermag die KI im Vergleich zur bisherigen Standard-LLM mit grösseren Inhalten umzugehen und versteht sich neben der englischen auch mit französischer, deutscher, italiensicher und spanischer Sprache. Ausserdem ist Leo nun auch in der Lage, Code zu generieren.Leo kann in Brave kostenlos eingesetzt werden, wobei die LMM-Nutzung allerdings begrenzt ist. Stösst man dabei an die Limiten, lässt sich aber auf die alternativen Sprachmodelle Claude oder Llama 2 wechseln. Die kostenpflichtige Variante namens Leo Premium kostet 15 Dollar pro Monat und weist höhere Limiten auf. (rd)