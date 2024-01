Copilot-Autostart in Windows 11: Microsoft beschwichtigt

Microsoft legt bekanntermassen sehr hohen Wert auf KI und hat 2024 sogar zum KI-Jahr für den PC erklärt. In Windows kommt KI in Form des Windows Copilot zum Vorschein. Kürzlich wurde bekannt, dass der Copilot in Windows 11 beim Systemstart automatisch mitstarten soll – in der Insider Preview 23615 im Dev Channel ist dies der Fall, wie Microsoft offiziell anmerkt: "Wir testen, Copilot beim Start von Windows auf Breitbildgeräten mit einigen Windows Insidern im Dev-Kanal automatisch zu starten."Dieser Automatismus stösst manchen Insidern ziemlich sauer auf, auch wenn sich der Autostart in den Systemeinstellungen deaktivieren lässt. Entsprechende Kommentare sprechen davon, dass die KI den Nutzern auf diese Weise regelrecht aufgedrängt werde. Microsoft hat nun auf die Bedenken mit einem eigenen Statement reagiert und präzisiert, dass der Copilot-Autostart nur auf Multimonitor-Systemen mit einem Hauptbildschirm von 27-Zoll- oder grösserer Diagonale und mindestens 1920 Pixel Bildbreite erfolge. Und: "Wir probieren regelmässig verschiedene Erfahrungen mit Windows Insidern im Dev Channel aus, die vielleicht nie ausgeliefert werden, und andere könnten in zukünftigen Windows-Versionen auftauchen, wenn sie fertig sind." (ubi)