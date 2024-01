Exchange 2019 wird pensioniert

Exchange Server 2019 geht offiziell in Rente: Der Mainstream Support endete am 9. Januar 2024 offiziell, wie Microsoft verkündet . Aber es gibt, wie bei den meisten alten Microsoft-Betriebssystemen üblich, weiter andauernde optionale Unterstützung in Form des Extended Supports. Damit bekommt die Version noch bis zum 25. Oktober 2025 Sicherheits-Updates, bis dahin sollten sich Kunden um die Migration auf eine neuere Version kümmern.Bevor der Extended Support endgültig startet, werden aber noch zwei Cumulative Updates (CUs) kommen: CU14 und CU15. Ersteres wurde im November 2023 auf 2024 verschoben , ist laut der Ankündigung von Microsoft in der letzten Testphase und soll schnellstmöglich ausgerollt werden, CU15 wird im Verlauf des Jahres verfügbar gemacht, bevor Exchange 2019 dann in den Extended Support übergeht.Die Kommentare unter der Ankündigung zeigen aber vor allem eines: Die Mehrzahl der Kommentierenden fragt sich, wo in diesem Zusammenhang die Ankündigung für die nächste weiterhin offiziell unterstützte On-Prem-Version von Exchange bleibt. Infos zum weiteren Vorgehen mit Exchange sollen bald folgen, es bleibt zu hoffen, dass dann auch die On-Prem-Nutzer eine passende Lösung bekommen. (win)