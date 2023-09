Microsoft schickt Exchange Web Services für Exchange Online in Rente

20. September 2023 - Exchange Web Services (EWS) für Exchange Online wird Anfang 2026 eingestellt. Kunden sollen bis dahin auf Graph wechseln; einige Features könnten jedoch auch nach der Umstellung noch fehlen.

Microsoft schickt Exchange Web Services (EWS) für Outlook online – eine Schnittstelle für Mac und Outlook für Mac – in Rente. Bereits 2018 hatte das Unternehmen verkündet , dass man keine neuen Features mehr für EWS entwickeln würde, nun wird die Server-Schnittstelle ganz abgeschafft. Kunden, so Microsoft , sollen stattdessen neu Microsoft Graph einsetzen. Damit werden ab dem 1. Januar 2026 alle EWS-Anfragen auf Exchange Online von Apps, die nicht von Microsoft stammen, geblockt, wie Microsoft bekanntgibt. Der Wechsel betrifft ausschliesslich das Cloud-basierte Office 365 und Exchange Online, Betreiber von On-Premise-Installationen haben keine Änderungen zu erwarten. Auch seien neben den Anpassungen in Exchange Online keine anderen Änderungen angedacht.