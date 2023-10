Microsoft bestätigt Fehler in Exchange um verspätete E-Mails

Dem einen oder anderen Microsoft-Kunden ist es am gestrigen Tag des 11. Oktobers wohl aufgefallen: Verschiedene E-Mails wurden nicht korrekt beziehungsweise viel zu spät versendet. Der Fehler geht von einem Fehler in Microsoft Exchange aus, über den Microsoft am Abend via X schliesslich informiert hatte. Rund zwei Stunden lang war danach Funkstille bis es hiess, dass man einen Fix ausrolle. Details zum Fehler können in der Admin-Konsole unter EX680695 eingesehen werden.Seit da gibt es keine weiteren Informationen zum Fehler, einigen Posts auf X unter Microsofts Fehlermeldung ist aber zu entnehmen, dass das Problem noch nicht überall eliminiert ist. Weiter beschweren sich mehrere Nutzer, dass das Problem offenbar nicht nur am Abend, sondern schon den ganzen Tag über bestanden habe. Besonders die Funkstille bis zur offiziellen Kommunikation war den meisten Nutzern zu lange. Der Ärger ist entsprechend gross. In der Schweiz – zumindest im System von "Swiss IT Magazine" – wurde der Fehler im Laufe der Nacht gelöst. (win)