Keine kumulativen Updates mehr im 2023 für Exchange 2019

Microsoft will im laufenden Jahr keine kumulativen Updates mehr für Exchange Server 2019 veröffentlichen und verschiebt den Release des kumulativen Updates 2023 H2 aufs kommende Jahr. Wie der Konzern diese Woche in einem Techcommunity-Beitrag mitgeteilt hat, werde man wie schon im Vorjahr das November-Update im erst Januar veröffentlichen, da im Dezember generell keine kumulativen Updates freigegeben werden.Wie es weiter heisst, gibt es noch zwei kumulative Update für Exchange Server 2019; sie tragen die Bezeichnungen CU14 (H1 2024) sowie CU15 (H2 2024). CU 14 wird nun auf anfangs 2024 verschoben und soll nach dem 9. Januar veröffentlicht werden, womit das Update-Paket nach dem Mainstream-Support erscheinen wird. Microsoft betont, dass dieser Zeitpunkt nicht auch die Deadline für die Veröffentlichung von kumulativen Updates sei. Vielmehr können Kunden ab dem 9. Januar keine Fehlerbehebungen mehr beantragen. Der erweiterte Support endet für Exchange Server 2019 dann am 14. Oktober 2025. (rd)