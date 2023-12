Synology kündigt Support-Ende für DSM 6.2 an

Besitzer älterer Synology-NAS müssen sich langsam, aber sicher auf das Support-Ende ihres Betriebssystems einstellen. Synology hat seine Kunden darüber informiert, dass der Support für die Version 6.2 von DSM (Diskstation Manager) per 1. Oktober 2024 eingestellt wird. Nach diesem Datum seien die Systeme zwar weiterhin funktionsfähig. Allerdings würden keine Software-Updates mehr veröffentlicht und auch der technische Support sei möglicherweise nur noch eingeschränkt verfügbar, so Synology DSM 6.0 wurde im Jahr 2016 veröffentlicht, im Mai 2028 erschien mit DSM 6.2 das letzte grosse Funktions-Update. Die aktuellste DSM-Version trägt die Versionsnummer 7.2 und läuft auf allen Synology-Systemen mit der Endung 16 oder neuer sowie auf den SA/FS/HD-Modellen. Auf den Serien 13 bis 15 ist ein Upgrade auf die Version DSM 7.1 möglich, während die für Serien 11 und 12 (also z.B. die Diskstation DS212+ oder DS412+) – Systeme also, die vor 2023 veröffentlicht wurden – Version 6.2 die letzte unterstützte DSM-Ausgabe war.Angaben dazu, wie viele solcher älterer Systeme noch im Einsatz sind, konnte Synology auf Anfragen nicht machen. (mw)