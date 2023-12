Kioxia bringt im Januar 2024 2 TB MicroSD Karte

Kioxia führt im Januar 2024 die weltweit erste MicroSC-Karte mit einer Speicherkapazität von zwei Terabyte auf den Markt ein. Die Karte mit dem Namen Exceria Plus G2 microSDXC wurde bereits im September 2022 als Prototyp vorgestellt, nun befindet sich die Massenproduktion im Gange. Als Flashspeicher kommt nach Angaben des Unternehmens Bics 3D-Flash zum Einsatz. Als Lesegeschwindigkeit gibt der Hersteller maximal 100 Megabyte pro Sekunde an, beim Schreiben reduziert sich dieser Wert leicht auf 90 Megabyte pro Sekunde.Damit befindet sich die Karte von Kioxia punkto Geschwindigkeiten im Mittelfeld und erzielt das V30 Label. Nichtsdestotrotz richtet der Hersteller sein neues Produkt an Content Creators sowie Mobile Gamer. Den Preis für das kleine Speicherwunder hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. (dok)