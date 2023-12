Buchkritik: Hinter den Kulissen der Schweizer Software-Branche

Die Geschichte der Schweizer Software-Branche ist dramatischer und spannender, als man sich das im ersten Moment vorstellen könnte. Seit 1985 mittendrin: Die St. Galler Software-Schmiede Abacus . Nun gibt es ein Buch über die Geschichte des traditionsreichen Software-Hauses aus dem Osten: IT-Journalismus-Veteran Christoph Hugenschmidt präsentiert mit "Inside Abacus und die verrückte Geschichte der Schweizer IT-Branche" ein Werk, das tiefe Einblicke ins Unternehmen sowie in die ganze hiesige Software-Branche gewährt.Wir haben das Buch gelesen und wissen nun, ob und für wen sich der Kauf lohnt. Die Buchkritik gibt’s an dieser Stelle oder in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" nachzulesen. (win)