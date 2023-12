AMD bringt neue Ryzen-8040-Prozessoren mit KI-Funktionen

Prozessorhersteller AMD hat die neuen Chips der Ryzen-8040-Serie vorgestellt, die für den Einsatz in mobilen KI-PCs konzipiert wurden. So enthalten einige Modelle der CPU-Familie eine auf dem Chip integrierte Neural Processing Unit (NPU) zur Verbesserung der KI-Performance. Laut Hersteller soll damit bei KI-Prozessen eine Perfomance-Steigerung gegenüber früher AMD-Chips von bis zu 60 Prozent resultieren. Doch auch an anderer Stelle wird Performance gross geschrieben. So soll das Spitzenmodell mit der Kennung Ryzen 9 9845HS mit acht Cores und 16 Threads bei einer Maximalfrequenz von 5,2 GHz gegenüber der Konkurrenz von Intel (Core i9-13900H) bei der Videobearbeitung ein Performance-Plus von 64 und beim 3D-Rendering von 37 Prozent bringen. Die Gaming-Performance soll sogar um 77 Prozent höher liegen.Insgesamt besteht die neue Ryzen-Serie aus neun Modellen, deren Ausstattung von 4 Cores/8 Threads bis zu den besagten 8 Cores/16 Threads reicht. NPUs finden sich in allen Modellen mit Ausnahme der zwei im unteren Leistungsbereich angesiedelten Modelle. Preise hat AMD noch keine kommuniziert, jedoch hat der Konzern angekündigt, dass von den Herstellern Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo und Razer noch im Verlauf des ersten Quartals 2024 erste Rechner zu erwarten sind. (rd)