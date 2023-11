NTC findet Sicherheitslücken in Schweizer Elektroauto-Ladeinfrastruktur

Mit der rasch wachsenden Anzahl an Elektroautos in der Schweiz wächst auch die Ladeinfrastruktur für diese Fahrzeuge. Grund genug für das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit (NTC), diese Ladeinfrastruktur einer umfassenden Sicherheitsanalyse zu unterziehen. Denn: Aufgrund der treibenden Kraft innovativer Start-ups wachse die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte schnell, die Cybersicherheit werde dabei allerdings oft zugunsten der schnellen Markteinführung vernachlässigt, so das NTC in einer Mitteilung. Das gefährde einen nachhaltigen Aufbau und den stabilen Betrieb.Getestet hat das NTC von Mai bis August 2023 über das Internet zugängliche Systeme von rund 50 verschiedenen Herstellern, darunter sieben mobile Apps, die Firmware von elf Ladesäulen sowie zentrale Backend-Applikationen von 23 Ladesäulenbetreibern. Dabei seien bei sage und schreibe 30 Organisationen "schwerwiegende Sicherheitslücken" festgestellt worden. "Die Ergebnisse der Tests verdeutlichen eine verbesserungswürdige Sicherheitslage im Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der Schweiz", schreibt das NTC dazu.