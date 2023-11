In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Audio einmal mehr angeführt von Free Audio Converter, kurz fre:ac. Die Freeware vermag Audio-CDs zu rippen und die Daten gleich ins MP3-Format zu konvertieren. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Monkeys Audio, ein Tool für die verlustfreie Komprimierung im APE-Format, wie auch MediaPurge, eine Verwaltung für Audio-Dateien, die mit allerhand Extras aufwarten kann.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme für MP3s präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)